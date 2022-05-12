"Нигде не приживусь": Санта Димопулос рассказала, что делает во врем войны

Санта Димопулос переживает из-за войны в Украине / Instagram

Украинская экс-солистка группы ВиаГра и победительница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос рассказала, где находится и как переживает войну, которая россия начала против Украины.

Об этом она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, по словам Димопулос она с семьей проживает в Италлии, которая "неимоверная, красивая"."Обожаю эту страну для отдыха, но не для жизни. В ближайшее время планируем переехать. Но я что-то чувствую, что мне сейчас нигде не приживется", - говорит она.

Она также рассказала, что планирует вернуться в Киев в июне. "Было не очень, вытаскивала себя помогая другим. Дети не давали впасть в полную темноту, они у меня нереальные. Полно проблем, полно забот, как и у всех украинцев сейчас. Главное - живы, здоровы и есть крыша над головой", - делится Димопулос.

Напомним, ранее экс-участница группы ВИАГра и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос резко отреагировала на очередной вброс от российской якобы оппозиционной журналистки Ксении Собчак.