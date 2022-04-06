"Не вам рассказывать про гуманизм": Димопулос публично пристыдила Собчак

Санта Димопулос назвала Собчак "Walk of Shame" / instagram.com/santadimopulos/

Экс-участница группы ВИАГра и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос резко отреагировала на очередной вброс от российской якобы оппозиционной журналистки Ксении Собчак.

Об этом Димопулос написала на своей странице в Instagram.

Поводом послужила публикация Собчак, где она написала, что нет ничего важнее за жизнь человека. "В выборе "быть победителем" или "сохранить жизнь даже одного человека" - я за жизнь человека. Нет ничего важнее. Гуманизм важнее геополитики. Война же обесчеловечивает беспощадно.

В ответ на стори Собчак, украинская селебрити написала, что это дешевый популизм. "Что же вы как "независимый" журналист не проверили информацию, которую недавно выкладывал Невзоров про полк Азов? Вы не изучили, кто служит в полку и какой национальности. Почему озвучиваете в своих новостях только риторику Кремля", - пишет Санта.

Она также спрашивает, почему Собчак не выставила материалы о массовых издевательствах над украинцами в Буче, а только перепечатывает информацию российских пропагандистских СМИ. "То, что вы делаете во время войны - это не честная журналистика, это часть геноцида украинцев. Мы это видим и не забудем", - написала Санта.