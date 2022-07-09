59-летняя Деми Мур шокировала фанатов снимками в купальнике

Деми Мур в купальнике - актриса снялась в рекламной кампании одежды / instagram.com/demimoore

59-летняя голливудская актриса Деми Мур показала серию соблазнительных снимков в купальниках. Хвастаться телом звезда Солдата Джейн решила неспроста.

Артистка является поклонницей бренда одежды для купания Andie. Дизайнерка Мелани Трэвис предложила ей принять участие в создании новой коллекции комфортных купальников.

Мур с азартом приступила к работе, результатом которой стали купальные костюмы с упором на винтажный стиль - высокая талия, оборки, сдержанные монохромные цвета. Коллекция получилась оригинальной и удобной - в духе Andie, чьими ценностями в одежде является сочетания комфорта и красоты.

Сниматься в рекламной кампании новой коллекции также предоставили Деми Мур. Стоит отметить, что актриса с легкостью наплевала на приближающийся элегантный возраст и мастерски воплотила эту задумку в жизнь. Лучшими снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

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Ранее внучка Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась точеной фигурой в соблазнительном образе - с грудью нараспашку прогулялась улицами Беверли-Хиллс.

Актриса Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци в весьма нелестном виде - 57-летняя артистка выступает за естественное старение, поэтому на случайных фото в купальнике выглядит далекой от идеала.

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