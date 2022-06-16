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59-летняя Деми Мур засветилась в объятиях нового любовника с "дьявольским чувством юмора"

16 июня 2022, 00:49

Партнер актрисы оказался значительно младше нее.

Деми Мур встречается с шеф-поваром Дэниелом Хэммом / instagram.com/demimoore

59-летняя голливудская актриса Деми Мур перестала скрывать своего нового избранника - фотографии с младшим на 13 лет бойфрендом артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Им оказался 46-летний швейцарский шеф-повар Дэниел Хэмм. Таблоиды сообщают, что пара познакомилась через общих знакомых и чувства вспыхнули мгновенно, так как их объединяет очень похожее "дьявольское чувство юмора" и страсть к путешествиям.

Хэмм своего рода вундеркинд - свою первую звезду Мишлен он заработал, когда ему еще не исполнилось 24 года. Сейчас он является владельцем и шеф-поваром одного из лучших ресторанов мира - Eleven Madison Park в Нью-Йорке. К слову, это - первое заведение в мире с абсолютно веганским меню, которое имеет три звезды Мишлен. Хэмм разведен, у него, как и у Мур, трое детей.

Актриса и кулинар начали появляться, как друзья, на светских мероприятиях с конца марта 2022 года. Недавно в социальных сетях Мур опубликовала фотографии, на которых позирует в объятиях возлюбленного.

Деми Мур, звезда фильмов Привидение, Алая Буква, Стриптиз и Солдат Джейн, была замужем трижды: за рок-звездой Фредди Муром (1980-1985 гг), За актером Брюсом Уиллисом (1987-2000 гг), и за актером Эштоном Кутчером (2005-2013 гг).

Дэми Мур встречается с шеф-поваром Дэниелом Хэммом / instagram.com/demimoore

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Ранее 63-летняя поп-королева Мадонна представила общественности своего молодого любовника спустя всего полтора месяца после расставания с 27-летним партнером.

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