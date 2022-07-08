Бабушка оценила: внучка Ротару с грудью нараспашку прогулялась улицами Беверли-Хиллс

20-летняя модель продолжает покорять США.
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась точеной фигурой в соблазнительном образе.
20-летняя Соня сейчас живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. На своей страничке в Instagram она регулярно делится яркими кадрами своей жизни в США.
На этот раз внучка именитой певицы решила показать, как гуляет улицами Беверли-Хиллс. Для выхода она выбрала пикантный наряд, который подчеркнул ее фигуру.
"Лето пришло в город", - написала модель в подписи к снимкам. Образ внучки оценила лайком и София Ротару.
Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко призвала интернациональное сообщество оказывать любую посильную помощь Украине.
Также она растрогала поклонников семейным фото, которым призналась своим родным в любви - из-за войны в Украине девушка не может увидеться с ними.
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