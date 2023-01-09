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Санта Димопулос назвала предательницу Ани Лорак пустым местом: "О пустоте лучше не думать"

9 января 2023, 16:54
Светская львица высказалась про артистку-запроданку и ей подобных.
Санта Димопулос, Ани Лорак
Санта Димопулос считает Ани Лорак пустым местом / instagram.com/santadimopulos, instagram.com/anilorak

Певица, блогерка и медиадива Санта Димопулос считает тех, кто не имеет собственных убеждений, и несет своими словами и творчеством лишь белый шум - пустым местом в своей жизни и жизни общества, а значит - недостойными упоминания.

Такого же мнения она и про певицу Ани Лорак, которая игнорирует факт войны в Украине, и продолжает сидеть в стране-агрессоре ради денег и призрачной славы.

От Куек отвернулись и поклонники, и коллеги, ее травят в Украине, и подозрительно косятся на нее в РФ. Певице-предательнице сложно найти покой и Димопулос оказывает ей огромную услугу - просто не думает о ней, и другим советует поступать также. Такую мысль она высказала на своей странице в Instagram.

"Если я не отвечаю, значит я о ней не думаю. Я предпочитаю думать о благородных, достойных, интеллектуально развитых, мудрых людях, со своим мнением, позицией. Сильных, ярких личностей, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать, ведь наши мысли - это невидимые кирпичики нашего бытия", - пишет светская львица.

Санта Димопулос назвала предательницу Ани Лорак пустым местом: 'О пустоте лучше не думать'
Санта Димопулос считает Ани Лорак пустым местом / instagram.com/santadimopulos

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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