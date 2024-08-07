Сама намекнула: дочь Анастасии Заворотнюк заподозрили в беременности

Поклонники Анны Заворотнюк заинтригованы ее фотографией с детской одеждой.

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Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно умерла от опухоли головного мозга, Анна Заворотнюк посетила вечеринку своей беременной подруги.

Как стало известно из соцсетей Анны, на мероприятие она пришла вместе со своей бабушкой – мамой покойной Анастасии.

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Подписчики девушки были рады, что родные артистки нашли в себе силы жить дальше после страшной потери. Анна с бабушкой улыбались и весело проводили время, в частности, они разрисовали детское боди.

Некоторые фанаты Анны все же заподозрили ее в беременности и восприняли фотографию, как намек, сообщили росСМИ. Отметим, Заворотнюк вышла замуж в 2022 году за бизнесмена-миллионера, с которым живет в Дубае.

Анна Заворотнюк с бабушкой на вечеринке / фото: скрин instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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