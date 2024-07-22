Муж умершей Анастасии Заворотнюк начал судиться за недвижимость артистки - что происходит

Российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, которая несколько лет боролась с онкозаболеванием, умерла 30 мая. Ее супруг Петр Чернышев делал все, чтобы вылечить любимую и, наверное, ему не было дела к судовым искам.
Как сообщают росСМИ, актриса владела особняком в Крекшино стоимостью 120 миллионов рублей. Его Заворотнюк переписала на младшую дочь и свою маму. Две квартиры в Москве она определила среднему сыну и старшей дочери.
Петр же уже начал судиться за недвижимость супруги и подал иск на застройщика, который, по мнению фигуриста, исполнил не все обязательства.
"Вдовец Петр Чернышев подал иск к компании-застройщику о неисполнении их обязательств при участии граждан в долевом строительстве", – заявил источник росСМИ.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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