Муж умершей Анастасии Заворотнюк начал судиться за недвижимость артистки - что происходит

Петр Чернышев подал иск к компании-застройщику.

https://stars.glavred.info/muzh-umershey-anastasii-zavorotnyuk-nachal-suditsya-za-nedvizhimost-artistki-chto-proishodit-10582670.html Ссылка скопирована

Петр Чернышев подал иск в суд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, которая несколько лет боролась с онкозаболеванием, умерла 30 мая. Ее супруг Петр Чернышев делал все, чтобы вылечить любимую и, наверное, ему не было дела к судовым искам.

Как сообщают росСМИ, актриса владела особняком в Крекшино стоимостью 120 миллионов рублей. Его Заворотнюк переписала на младшую дочь и свою маму. Две квартиры в Москве она определила среднему сыну и старшей дочери.

видео дня

Петр же уже начал судиться за недвижимость супруги и подал иск на застройщика, который, по мнению фигуриста, исполнил не все обязательства.

"Вдовец Петр Чернышев подал иск к компании-застройщику о неисполнении их обязательств при участии граждан в долевом строительстве", – заявил источник росСМИ.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред