Стало известно, кому Заворотнюк оставила все наследство

1 июня в террористической России похоронили популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк.
Российские пропагандистские СМИ сообщили, кому перепадет наследство звезды. Известно, что как только актриса узнала о болезни, она позаботилась о наследстве.
Сообщается, что Заворотнюк владела двумя квартирами в Москве. Одна - в центре Москвы площадью 190 кв м, вторая в районе Мосфильма на улице Улофа Пальме в современном ЖК, где актриса и была прописана. Каждая квартира может стоить не менее 600 000 долларов США.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Эти квартиры были переписаны на старшую дочь и старшего сына. Апартаменты в Ялте площадью 200 кв м актриса давно продала. Также у нее были в собственности земельный участок в Сочи и квартира в новостройке Москвы.
Кроме того, свой большой загородный дом, который актриса оформила на маму и дочь.
Возможно, что распоряжаться этим имуществом станет вдовец Петр Чернышев. Наследники актрисы – муж, мама и трое детей. В наследство они вступят через полгода после смерти Анастасии Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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