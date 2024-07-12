"Мы прошли через ад": дочь Заворотнюк высказалась о смерти матери

Дочь умершей артистки Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь со своими фоловерами в Instagram.
После того, как прошло 40 дней со смерти артистки, ее дочь стала выходить на связь со своими поклонниками. Одна из подписчиц спросила Анну, как ее семья пережила смерть и болезнь актрисы.
"Мы прошли через ад. Никому такого не пожелаю. Но ради нее мы справимся", - написала она.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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