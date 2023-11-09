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"Садик и няни": Тимур Мирошниченко рассказал, сколько денег тратит на троих детей

Юлия Закрепа
9 ноября 2023, 23:06
Украинский ведущий рассказал, что на содержание троих детей надо много средств.
'Садик и няни': Тимур Мирошниченко рассказал, сколько денег тратит на троих детей
Сколько семья Мирошниченко тратит на детей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Instagram

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

В разговоре со Славой Деминым, телеведущий рассказал, что большая часть денег тратится на частный детский сад для детей и зарплаты двум няням. По его словам, нужно минимум 5 тысяч долларов.

"Наши дети ходят в частный садик. Марсель пока не ходит, мы должны оплачивать услуги нянь. С одной стороны, детский сад, няни - это плюс детям, это социализация. А с другой стороны - ты покупаешь это время себе. Для того, чтобы зарабатывать", - рассказал шоумен.

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Мирошниченко поделился, что основной доход ему приносит не работа на телевидении, а разнообразные мероприятия.

"Телевидение всегда в суммарном заработке давало мне 10-15 процентов основной суммы. Я зарабатываю на событиях, ивентах, озвучках. Есть много разных нитей, где ты задействован. Мне кажется, я всегда найду, чем заниматься", - рассказал Тимур.

Напомним, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

Инна Мирошниченко рассказала о биологической маме сына Марселя. Семейная пара показала небольшое интервью, в котором впервые продемонстрировала кадры с Марселем, которые они сняли в детском доме еще до усыновления.

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