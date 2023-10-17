Сразу пошел к нам: Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном

Инна и Тимур Мирошниченко показали фото с крестин Марселя, а также поделились первыми кадрами знакомства с малышом.

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Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился их приемный сын Марсель, Коллаж Главред, фото Instagram/Inna_mi

Пара знаменитостей Тимур и Инна Мирошниченко, которые усыновили двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем, показала первые кадры встречи со своим сыном.

На своей странице в Instagram, Инна Мирошниченко показала кадры того, как они покрестили приемного сыночка. Также, для сравнения, она показала фото с детского дома, где впервые познакомились с сыном. Если сравнить два снимка - можно подумать, что на фото - два разных ребенка.

Из запуганного, несчастного ребенка, Марсель превратился в счастливого, радостного, любимого всеми малыша.

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На фото - счастливые родители счастливого малыша:

"Эту фотку (вторая в карусели) мы сделали исподтишка 09 июня в день знакомства, потому что фоткать на самом деле не очень позволено. Но мы понимали, что мы сейчас вместе на всю жизнь, поэтому очень хотели сделать это фото, наши первые минуты вместе. Мы виделись тогда всего минут 30-40. Встреча была не легкая, потому что вокруг толпа взрослых (такая процедура)/ Он испугался. Но сразу пошел к нам. Сразу", - рассказывает мама Марселя Инна Мирошниченко.

По словам юриста Инны, через пол часа после первой встречи с ребенком, они уже звонили в Киев и говорили, что нашли сына.

"И вот прошло чуть больше 4 месяцев с того дня. Марсель стал другим. Мы стали другими", - подписала серию фото она.

анее Инна Мирошниченко рассказала нет ли у нее страха не полюбить приемного сына. Жена ведущего отметила, что при ее принципах и взглядах на жизнь этот вариант просто исключен.

Также Тимур Мирошниченко поделился трогательными воспоминаниями о том, как начинались его романтические отношения с Инной. Идеальной парой, какой их знают сейчас, они стали далеко не сразу.

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