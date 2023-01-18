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Российскому фигуристу Костомарову стало хуже

18 января 2023, 14:07
Поговаривают, что фигурист продолжал тренироваться, несмотря на то, что заболел гриппом.
Роман Костомаров
Роман Костомаров / Фото Известия

Российский киноактер Юрий Батурин, который родился в Кировоградской области и жил в Днепропетровске, рассказал о состоянии российского фигуриста Романа Костомарова, который несколько дней находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам предателя, фигуристу Костомарову стало хуже. "Костомаров, говорят, в настоящее время не очень хорош по состоянию здоровья, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай Бог ему здоровья. Знаком с ним лично, живём в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается", — объяснил Батурин.

Напомним, неделю назад стало известно, что российский фигурист Роман Костомаров серьезно болен. Он до сих пор находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Коллеги считают, что в своем состоянии он частично виноват сам.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, спортсмен заболел неслучайно.

Она заявила, что он участвовал в новогодних шоу, которые проходили в том числе и на открытом воздухе. Журова считает, что у Костомарова был грипп, а он только ухудшил свое самочувствие. Из-за поведения спортсмена добавилось еще и осложнение в виде воспаления легких.

Ранее также предатель Батурин распустил сопли на одном их главных российских телеканалов. Актер пожаловался, что из-за того, что его считают изменником, с ним даже не разговаривают. Поэтому он обратился к маме и папе через телевидение. С удивительным упрямством на грани со слабоумием он заявил, что его родители просто обязаны изменить свои убеждения. На чем базируется его убеждение Батурин, правда, так и не рассказал.

"Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе. У меня фотографии там есть. Я смотрю их часто. Мама, всё будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем, и я приеду на Украину, привезу своего сына, покажу ему все те места, где я в детстве бегал босиком. Пап, на тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на всё и как она реагирует. Но ты же знаешь, о чем я думаю и что я говорю, и что я делаю и для чего. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим", - сглатывая фальшивые, лицемерные слезы, говорит Батурин.

Напомним ранее стало известно, что российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.

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