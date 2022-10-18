"Я для них враг": украинский актер из России пожаловался на родителей, живущих в Украине

Актер удивительным образом не понимает, почему же родные из Украины перестали с ним общаться.
Популярный кино актер Юрий Батурин, который родился в Кировоградской области и жил в Днепропетровске, считает себя российским актером, рассказал о том, почему с ним не общаются его родители, которые остались в Украине и переживают обстрелы российскими ракетами.
По словам актера, родители считают его врагом и они не общаются с ним с 24 февраля, с дня, когда Россия вторглась в Украину. При этом, артист, как пишет пропагандистское издание, Стархит, искренне недоумевает, почему родные люди не одобряют этого.
"Я им враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже говорили окружающие, мол, как же так, что с Юрой", – говорит Батурин.
Он называет свою родину "этой Украиной" и считает, что "люди там не живут, а доживают".
"Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже высказывали окружающие, мол, как же так, что же с Юрой... Там в какой-то момент перестали прислушиваться к другим мнениям. В России всем говорю, мол, я русский украинского происхождения", — цинично сообщил он.
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При этом актер признается в любви к своим родным и полагает, что "когда все закончится, все станет на свои места". "Как они ко мне относятся — не знаю. Знаю, что когда все закончится, все станет на свои места. Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мыслью, что они просто в плену. Я думаю о родных каждый день, поверьте мне", — отметил путинист и любитель террористической России Батурин.
Напомним, ранее на российского актера Артура Смольянинова составили административный протокол за "дискредитацию ВС РФ". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.
Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Речь идет о критике войны, и именно это не понравилось российским властям, которые ведут жестокую войну против Украины.
Ранее также стало известно о том, что артист покинул Россию, оставив там двоих детей и бывшую супругу-актрису.
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