На популярного российского актера составили протокол за критику войны

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова / 7 Дней

На российского актера Артура Смольянинова составили административный протокол за "дискредитацию ВС РФ". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Речь идет о критике войны, и именно это не понравилось российским властям, которые ведут жестокую войну против Украины.

Ранее также стало известно о том, что артист покинул Россию, оставив там двоих детей и бывшую супругу-актрису.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Мария Машкова с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, и всех, включая ее отца, заядлого путиниста Владимира Машкова, кто ее поддерживает.

Она не без сожаления оборвала все связи с родителем-рашистом, но стойко придерживается мнения о том, что Россия обречена на поражение, а Украина выстоит. Подобные антивоенные высказывания артистка время от времени публикует на своей странице в Instagram.

Так недавно она поблагодарила украинцев за то, что они принимают ее помощь, ее лепту в информационную войну против роспропаганды. "Я столько раз с начала февраля старалась объяснить русским женщинам, вступая с ними в комментариях в диалог, что эта страшная война, которую мы начали, очень плохо для нас, русских, закончится… и ни разу публично не сказала, как я благодарна каждой украинке и украинцу, которые пишут, что мое слово им важно… что вы меня ждете в гости в своей стране, когда вы победите (а вы обязательно победите, и я непременно приеду)", - пишет Машкова.

Вас также может заинтересовать: