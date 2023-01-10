УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Друг жены Пескова в реанимации: российский фигурист Костомаров оказался при смерти

10 января 2023, 17:55
Бывший партнер жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки попал в реанимацию с пневмонией.
Роман Костомаров и Регина Тодоренко
Роман Костомаров и Регина Тодоренко / 7дней

Чемпион Олимпийских игр, российский фигурист Роман Костомаров, который поддержал войну в Украине и политику Путина, попал в реанимацию и находится при смерти.

Сообщается, что Костомарова госпитализировали в ночь на 10 января. Бывший партнер жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash, утром 10 января Костомарову стало хуже.

"Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Госпитализацию победителя Олимпиады-2006 подтвердил другой российский экс-фигурист Илья Абербух. Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония", – говорится в сообщении.

По данным Mash, спортсмен подключен одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Олимпийскому чемпиону диагностировали прогрессирующую пневмонию, сепсис и интоксикацию. Фигуриста экстренно перевели в спецклинику.

Костомаров поддержал войну в Украине

После начала полномасштабной войны России против Украины 45-летний Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала.

"Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Костомаров

Санкции против Костомарова

Костомаров попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Кто такой Роман Костомаров

Роман Костомаров — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года. Также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Участник российского шоу Ледниковый период. Катался с украинской ведущей Региной Тодоренко.

Читайте также:

новости фигурного катания пневмония Татьяна Навка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:02

Грозит 8 лет в тюрьме: митрополита УПЦ будут судить за оправдание русской агрессии

17:55

Друг жены Пескова в реанимации: российский фигурист Костомаров оказался при смерти

17:49

Савик Шустер подколол Валерия Меладзе за трусость: "Не создает впечатления храброго человека"

17:30

"Ситуация очень сложная, город фактически уничтожен": в ВСУ рассказали о жестких боях под СоледаромВидео

17:25

Капитан Америка влюбился: Крис Эванс забавно подтвердил новые отношенияВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:04

Цены на продукты бьют все рекорды: что подорожало больше всегоВидео

16:50

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

16:49

Как охладить батарею телефона: простой способ, который займет всего 20 минут

16:45

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

Реклама
16:26

Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

16:22

Этих людей называют бессмертными: обладатели четырех имен с легкостью перешагнут 100-летний рубеж

16:17

Танки Leopard 2 и другое передовое оружие: ЕС и НАТО поддержали мощную военную помощь УкраинеВидео

16:11

Костлявая Белла Хадид в узком бикини напугала фанатов изнуренным видом

15:53

Украина превратится в каток: синоптик рассказала о сильном морозе и назвала дату потепленияВидео

15:44

Все еще жив: путинист Михалков вышел на связь после новостей о предсмертном состоянииВидео

15:38

ВСУ продвигаются под Кременной: оккупанты перебрасывают десант и танки – ГайдайВидео

15:14

Путин не менял цель по Украине: РФ несет потери, но готова продолжать войну – СтолтенбергВидео

15:10

57-летняя Элизабет Херли едва не выронила бюст из бикини, в котором скакала по волнамВидео

15:05

В Киеве и области стали чаще отключать свет: в ДТЭК назвали причины и просят экономить электричествоВидео

15:01

"Из него классный бархатец под Бахмутом вырастет": Анатолич распек Киркорова за нытье к Зеленскому

Реклама
14:51

Реформа градостроительства предусматривает до 5 лет заключения за уничтожение архитектурного наследия - Шуляк

14:47

Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минутыВидео

14:35

Тайные агенты Украины выполняют рискованные диверсии в тылу РФ — NYTВидео

14:32

Российскому режиссеру Михалкову становится хужеВидео

14:14

Военный аналитик пояснил, почему у Лукашенко снизились шансы увильнуть от войны с УкраинойВидео

13:55

Гремят взрывы, в небе проносятся истребители: в Крыму мощная "бавовна"Видео

13:44

"Хамская демонстрация неуязвимости": Гиркин устроил истерику из-за назначения Лапина

13:38

Подоляк рассказал, какие проблемы Украины решают поставки западного оружияВидео

13:37

Поражение – единственный вариант для Путина, он не сможет победить Украину в войне – КулебаВидео

13:28

РФ готовит военных Беларуси к наступлению с севера: военный аналитик назвал возможную датуВидео

13:26

Мощный удар артиллерии ВСУ: под Херсоном подбили военный катер РФВидео

13:06

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

13:00

Гороскоп на завтра 11 января 2023: Близнецам – успех, Водолеям – рухнувшие планы

12:59

Угроза удара из Беларуси: эксперт оценил вероятность атаки РФ в январеВидео

12:46

Танки Leopard для Украины: Зеленский и Макрон пошли на "сделку", чтобы надавить на США и ФРГ – СМИ

12:45

Апельсиновая вода для орхидей: как приготовить домашнее удобрение для пышного цветенияВидео

12:44

Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

12:43

Продвижение под Соледаром: десантники ВСУ контратаковали и отбросили оккупантов – военный аналитикВидео

12:35

Не предупредил о том, что нападет на Украину: Китай перестал доверять Путину - Financial TimesВидео

12:30

Зачем спать с луком в носках: изумительный эликсир, которым пользовались еще наши бабушкиВидео

Реклама
12:27

"Я гулящий, бабник": Евгений Клопотенко раскрыл подробности своих нетрадиционных отношенийВидео

12:00

Россия готовит Беларусь к наступлению с севера в марте-апреле - Андрей Коваленко

11:54

Экстрасенс спрогнозировала, когда стоит ждать победы Украины в войнеВидео

11:41

Последние романтики: пять мужских имен, чьи владельцы делают дам счастливымиВидео

11:30

"Соври, но не делай этого": Павел Зибров рассказал, как "мочил" Таисию ПовалийВидео

11:21

Горячая фаза войны закончится весной 2023 года: астролог назвал две датыВидео

11:21

Армения дерзко "опрокинула" Россию: Пашинян разбил план Москвы по учениям ОДКБ в 2023 годуВидео

11:00

"Убийцы дронов": Пентагон заказал для Украины 14 систем Vampire

10:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

10:34

Риск наступления на Чернигов: в ВСУ назвали план контрудара по войскам РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять