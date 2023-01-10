Друг жены Пескова в реанимации: российский фигурист Костомаров оказался при смерти

Бывший партнер жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки попал в реанимацию с пневмонией.

Роман Костомаров и Регина Тодоренко / 7дней

Чемпион Олимпийских игр, российский фигурист Роман Костомаров, который поддержал войну в Украине и политику Путина, попал в реанимацию и находится при смерти.

Сообщается, что Костомарова госпитализировали в ночь на 10 января. Бывший партнер жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash, утром 10 января Костомарову стало хуже.

"Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Госпитализацию победителя Олимпиады-2006 подтвердил другой российский экс-фигурист Илья Абербух. Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония", – говорится в сообщении.

По данным Mash, спортсмен подключен одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Олимпийскому чемпиону диагностировали прогрессирующую пневмонию, сепсис и интоксикацию. Фигуриста экстренно перевели в спецклинику.

Костомаров поддержал войну в Украине

После начала полномасштабной войны России против Украины 45-летний Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала.

"Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Санкции против Костомарова

Костомаров попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Кто такой Роман Костомаров Роман Костомаров — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года. Также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Участник российского шоу Ледниковый период. Катался с украинской ведущей Региной Тодоренко.

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