Предатель Батурин со слезами на глазах обратился к родителям в Украине: "Вы еще приедете в москву"

Юрий Батурин пожаловался на то, что его считают предателем, и обратился к родителям в Украине / instagram.com/yuribaturin

Российский киноактер Юрий Батурин родился в Кировоградской области и жил в Днепропетровске. В начале 90-ых он перебрался в Россию, и с тех пор страну-террориста называет своим домом.

Не удивительно, что и войну артист одобряет, и в пропаганду российскую верит. Для него родственники, которые остались в Укарине - родители и младший брат, это больные люди, с которыми он не общается, чтобы не провоцировать.

Тем не менее Батурин жалуется, что в родном селе его считают предателем за поддержку кровавой кремлевской власти. Особенно его ранит, что его семья отвернулась от него из-за его пророссийской позиции. Сами они остаются в Украине, верят в нашу победу и не желают другой родины.

По этому поводу Батурин распустил сопли на одном их главных российских телеканалов. Актер пожаловался, что из-за того, что его считают изменником, с ним даже не разговаривают. Поэтому он обратился к маме и папе через телевидение. С удивительным упрямством на грани со слабоумием он заявил, что его родители просто обязаны изменить свои убеждения. На чем базируется его убеждение Батурин, правда, так и не рассказал.

"Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе. У меня фотографии там есть. Я смотрю их часто. Мама, всё будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем, и я приеду на Украину, привезу своего сына, покажу ему все те места, где я в детстве бегал босиком. Пап, на тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на всё и как она реагирует. Но ты же знаешь, о чем я думаю и что я говорю, и что я делаю и для чего. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим", - сглатывая фальшивые, лицемерные слезы, говорит Батурин.

Напомним ранее стало известно, что российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.

По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Харатьян получил около 2 миллиона рублей.

Позднее он во временно оккупированном Макеевке он дал концерт перед медиками и боевиками групппировки "ДНР".

Актер пел военные песни и песни из кинофильмов ("Катюша" или "Дороги любви" из "Гардемарины, вперед!")

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