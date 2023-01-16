Неделю лежит в коме: в России не могут спасти знаменитого фигуриста

Жена 45-летнего фигуриста Костомарова впервые с момента госпитализации рассказала, каково состояние впавшего в кому мужа.

Роман Костомаров / Соцсети

Неделю назад стало известно, что российский фигурист Роман Костомаров серьезно болен. Он до сих пор находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Коллеги считают, что в своем состоянии он частично виноват сам.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, спортсмен заболел неслучайно.

Она заявила, что он участвовал в новогодних шоу, которые проходили в том числе и на открытом воздухе. Журова считает, что у Костомарова был грипп, а он только ухудшил свое самочувствие. Из-за поведения спортсмена добавилось еще и осложнение в виде воспаления легких.

Костомаров сначала выступал на закрытых катках, а потом — на открытых.

"Если ты давно не катаешься на открытом воздухе, не тренируешь весь свой организм, то, конечно, ты от этого отвыкаешь, и для организма это шок", - заявила Журова росСМИ.

Что говорят родные о Костомарове

Жена 45-летнего фигуриста Костомарова и мать его двоих детей, спортсменка Оксана Домнина впервые с момента госпитализации супруга рассказала, каково, по ее данным, на настоящий момент состояние впавшего в кому мужа.

"Роман пока в том же состоянии", - сказала Домнина.

Кто такой Роман Костомаров Роман Костомаров — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года. Также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Участник российского шоу Ледниковый период. Катался с украинской ведущей Региной Тодоренко.

В каком состоянии Костомаров

Роман Костомаров был госпитализирован в клинику в ночь на 10 января с пневмонией. Врачи немедленно поместили спортсмена в реанимацию.

К утру 11 января Роману Костомарову стало хуже, он был перевезен в Коммунарку.

Уже почти неделю спортсмен находится в коме, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи не делают пока никаких прогнозов.

Сообщалось, что у Костомарова начали синеть ноги.

Костомаров поддержал войну в Украине

После начала полномасштабной войны России против Украины 45-летний Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала.

"Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Санкции против Костомарова

Костомаров попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: