Тело российского фигуриста начало синеть: что известно

Роман Костомаров все еще борется за свою жизнь, врачи делают все возможное.

Роман Костомаров / Фото Известия

Тело популярного российского фигуриста Романа Костомаров, который попал в реанимацию, а потом впал в кому, начало синеть из-за сепсиса.

По информации издания Стархит, Роман уже несколько дней находится в коме с левосторонней пневмонией. За его жизнь борются специалисты клиники в Коммунарке, где в 2021-м году спасли певицу МакSим. Врачи не могут понять, почему состояние фигуриста только ухудшается.

Издание также сообщает, что лечение спортсмена контролирует сам министр здравоохранения.

"В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа, — рассказал источник. — Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырехместной реанимации. Это самое сильное отделение в Коммунарке, только там есть аппараты ЭКМО. Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги (у МакSим, которую в 2021 году буквально вытащили с того света, тоже было почернение кожи из-за заражения крови). Все началось с пневмонии — возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было".

Напомним, на днях стало известно о том, что певец находится в коме.

По информации телеграмм-канала "Звездач", Костомаров оказался в коме.

"У 45-летнего фигуриста левосторонняя пневмония, грипп, а также сепсис. Жизнедеятельность Костомарова уже больше суток поддерживает аппарат ЭКМО, насыщающий кровь кислородом", - сообщило СМИ.

Сообщается, что до госпитализации спортсмен болел на протяжении недели. Вместо медикаментов, Костомаров лечился прорубью. "Роман с температурой 38,4 не пропускал выступления и продолжал покорять лед. 10 января Костомарову стало хуже и его экстренно госпитализировали в реанимацию", - сообщают они.

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