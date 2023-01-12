"Грипп лечил прорубью": российский популярный фигурист впал в кому

Роман Костомаров уже неделю находится на больничной койке в критическом состоянии.

Роман Костомаров / Фото Известия

В России в тяжелом состоянии находится известный фигурист Роман Костомаров. Сегодня стало известно о том, что певец находится в коме.

По информации телеграмм-канала "Звездач", Костомаров оказался в коме. "У 45-летнего фигуриста левосторонняя пневмония, грипп, а также сепсис. Жизнедеятельность Костомарова уже больше суток поддерживает аппарат ЭКМО, насыщающий кровь кислородом", - сообщило СМИ.

Сообщается, что до госпитализации спортсмен болел на протяжении недели. Вместо медикаментов, Костомаров лечился прорубью. "Роман с температурой 38,4 не пропускал выступления и продолжал покорять лед. 10 января Костомарову стало хуже и его экстренно госпитализировали в реанимацию", - сообщают они.

Напомним, ранее стало известно, что фигурист Костомаров почувствовал себя плохо накануне, а поздно ночью был доставлен в больницу с болями в груди. Его экстренно положили в реанимацию, но к утру организм стал ослабевать.

Также стало известно о том, что его состояние стало ухудшаться, у него начался сепсис и аппарат ИВЛ перестал справляться.

Ранее также стало известно о том, что путинисту и прихвостню "директора России", российскому режиссеру Никите Михалкову видимо становится лучше. Он впервые вышел на связь после новостей о том, что он находится в больнице на волоске от смерти.

Он решил обратиться к своим фанатам через свой канал в Telegram.

Михалков заявил, что в Сети "гуляет" много фейковой информации о его здоровье. Он также утверждает, что якобы очень много людей "беспокоились о нем".