В России борются за жизнь известного фигуриста

Он попал в реанимацию с пневмонией, осложненной сепсисом и интоксикацией.

Роман Костомаров / Соцсети

Прославленный российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию.

Как сообщило издание Стархит, Костомаров почувствовал себя плохо накануне, а поздно ночью был доставлен в больницу с болями в груди. Его экстренно положили в реанимацию, но к утру организм стал ослабевать.

Также стало известно о том, что его состояние стало ухудшаться, у него начался сепсис и аппарат ИВЛ перестал справляться.

"По нашим данным, теперь он подключен одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). У него диагностированы прогрессирующая пневмония, системный воспалительный процесс (сепсис) и интоксикация организма", - сообщил инсайдет из больницы.

"Точный диагноз мне не известен, я жду звонка из больницы, прошу мне не звонить", — сказала жена и фигуристка Оксана Домнина в полдень 10 января.

Напомним, ранее стало известно о том, что путинисту и прихвостню "директора России", российскому режиссеру Никите Михалкову видимо становится лучше. Он впервые вышел на связь после новостей о том, что он находится в больнице на волоске от смерти.

Он решил обратиться к своим фанатам через свой канал в Telegram.

Михалков заявил, что в Сети "гуляет" много фейковой информации о его здоровье. Он также утверждает, что якобы очень много людей "беспокоились о нем".

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