Все еще жив: путинист Михалков вышел на связь после новостей о предсмертном состоянии

Никита Михалков заявил, что он остается в больнице и продолжает лечение, которое ему назначили медики.

Никита Михалков вышел на связь после госпитализации / Фото: hellomagazine.com

Путинисту и прихвостню "директора России", российскому режиссеру Никите Михалкову видимо становится лучше. Он впервые вышел на связь после новостей о том, что он находится в больнице на волоске от смерти.

Он решил обратиться к своим фанатам через свой канал в Telegram.

Михалков заявил, что в Сети "гуляет" много фейковой информации о его здоровье. Он также утверждает, что якобы очень много людей "беспокоились о нем".

"Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви ... Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", - написал Михалков.

Никита Михалков вышел на связь после госпитализации / скриншот

Стоит напомнить, что совсем недавно Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против российских артистов, которые поддерживают путинский режим и убийства украинцев. Под эти санкции попал и Никита Михалков.

Госпитализация Михалкова

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что украинофоб, антивакцинатор, пропагандист и российский режиссер Никита Михалков попал в больницу. Оказалось, что его даже перевели в реанимацию с серьезным диагнозом.

У Никиты Михалкова якобы плавятся легкие от пневмококка, а количество ядов в теле зашкаливает. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что по всей видимости, у Михалкова бактериальное поражение.

Позже состояние 77-летнего деятеля перестали комментировать. Друг детства Михалкова Александр Адабашьян выяснил детали состояния пропагандиста и заявил, что ему нечем обрадовать народ. Он заявил росСМИ, что режиссер все еще находится в больнице с симптомами гриппа, а коронавирусной инфекции у него не обнаружили. Врачи не спускают глаз с Михалкова, поделился Адабашьян.

Уже 9 января стал известен диагноз Михалкова. По информации издания "Московский Комсомолец", режиссера, которому изначально диагностировали грипп, оказался в реанимации все таки из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, Михалкова госпитализировали 5 января. Издание сообщает, что при госпитализации у режиссера была температура 37,1, а также пониженная сатурация — 94 при норме от 97. Одним из первых о госпитализации сообщил Telegram-канал Baza, который сразу сообщил, что у Михалкова диагностирована ковидная пневмония. Однако вскоре российские пропагандистские СМИ сообщили, что режиссер болен гриппом, а не коронавирусом. Сейчас он находится в 52-й ГКБ, в реанимации.

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