Россияне рвут и мечут: Алла Пугачева разгромила российских пропагандистов

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, отреагировала на фейки о том, что она возвращается в страну-оккупанта. А также хочет помочь мужу Максиму Галкину избавиться от статуса иноагента.
На своей странице в Instagram артистка буквально разгромила пропагандистские росСМИ, опубликовав вставку одного из выпусков советского шоу "В гостях у сказки", где ведущая Валентина Леонтьева анонсировала новую фантастическую историю.
Таким образом Пугачева высмеяла пропагандистов и дала достойный ответ прокремлевским фантазерам. Отметим, подписчики Примадонны оценили ее тонкий юмор, а вот путинисты совсем не в восторге.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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