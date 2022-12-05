Резко постаревший Максим Галкин рассказал о просьбах перечислить деньги

Шоумен подчеркнул, что ни Алла Пугачева, ни он сам никогда ни у кого ничего не просили.

Максим Галкин рассказал о мошенничестве от его имени и имени Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и комик Максим Галкин записал видеообращение к своим друзьям, которые из-за своей доброты пострадали от мошенников.

Оказалось, что от имени артиста и его жены, певицы Аллы Пугачевой, с разных номеров происходит рассылка с просьбой пожертвовать якобы на благотворительность. Учитывая тот факт, что звездная семья оказывает моральную и материальную поддержку Украине в ее сопротивлении российской военной агрессии, многие люди такие просьбы приняли на веру.

Галкин на своей странице в Instagram призвал не верить подобным "сборам". "Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. С разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги. Мы ни у кого деньги не просим, с такими просьбами не обращались. Все это аферисты. Мы денег не просили и не попросим, берегите свои средства", - заявил комик.

К слову сам артист в кадре выглядел неважно: плотный концертный график сказался на внешности Галкина. Носогубные складки и морщинки на лбу значительно углубились за последние 9 месяцев.

Напомним, Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собой. После одного из выступлений к нему подошла зрительница из Украины и подарила артисту платочек с патриотическими надписями на украинском языке.

Также стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

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