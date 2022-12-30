Рэпер Миша Крупин душевно сыграл гимн Украины на скрипке во время ракетной атаки

Лидер коллектива "Коррупция" Миша Крупин во время ракетной атаки 29 декабря 2022 года сыграл на скрипке гимн Украины.

Миша Крупин / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Известный украинский рэп-музыкант, лидер проекта "Коррупция" и автор множества поп-хиов Миша Крупин устроил духоподъемное мероприятие для своих фанатов. Он выложил в Instagram очень душевное и интересное видео.

В четверг, 29 декабря, во время ракетной атак Крупин взял в руки скрипку и исполнил в акустическом формате небольшое произведение. Музыкант сыграл не что-нибудь, а национальный украинский гимн.

"Пусть оно летит, а мы будем играть до победы", – подписал Крупин видео.

Напомним, ранее советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.

Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.

Другие новости: