Рэпер Миша Крупин душевно сыграл гимн Украины на скрипке во время ракетной атаки

Известный украинский рэп-музыкант, лидер проекта "Коррупция" и автор множества поп-хиов Миша Крупин устроил духоподъемное мероприятие для своих фанатов. Он выложил в Instagram очень душевное и интересное видео.
В четверг, 29 декабря, во время ракетной атак Крупин взял в руки скрипку и исполнил в акустическом формате небольшое произведение. Музыкант сыграл не что-нибудь, а национальный украинский гимн.
"Пусть оно летит, а мы будем играть до победы", – подписал Крупин видео.
Напомним, ранее советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.
Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.
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