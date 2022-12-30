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Рэпер Миша Крупин душевно сыграл гимн Украины на скрипке во время ракетной атаки

30 декабря 2022, 16:10
Лидер коллектива "Коррупция" Миша Крупин во время ракетной атаки 29 декабря 2022 года сыграл на скрипке гимн Украины.
Крупин, скрипка
Миша Крупин / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Известный украинский рэп-музыкант, лидер проекта "Коррупция" и автор множества поп-хиов Миша Крупин устроил духоподъемное мероприятие для своих фанатов. Он выложил в Instagram очень душевное и интересное видео.

В четверг, 29 декабря, во время ракетной атак Крупин взял в руки скрипку и исполнил в акустическом формате небольшое произведение. Музыкант сыграл не что-нибудь, а национальный украинский гимн.

"Пусть оно летит, а мы будем играть до победы", – подписал Крупин видео.

Напомним, ранее советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.

Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.

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