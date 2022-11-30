"Вату в голове нельзя вылечить": рэпер Крупин жестко прошелся по сбежавшему в РФ запроданцу Бардашу

Миша Крупин и Юрий Бардаш / скриншот фото Istagram

Известный украинский рэпер и автор песен Миша Крупин предельно жестко высказался о своем бывшем продюсере Юрие Бардаше, который категорически поддержал страну-агрессора, Россию, и сбежал туда после 24 февраля. Крупин дал детальное интервью Алине Доротюк.

"Он не был поклонником "русского мира", то есть такой идеологии, что мы все должны быть в одной стране и что мы все "русские". Я слышал от него какие-то "англосаксы" вот такие вот штуки. […] После 24 февраля он начал собирать на тепловизор для отца своей жены, который пошел в терроборону. Я думал, что он все понял, но потом мне начали сбрасывать эти скриншоты. Я понял, что тепловизор тепловизором, а вата в голове – это нельзя вылечить", — рассказал Крупин.

Крупин убежден, что Бардаш, по всей вероятности, уже получил российский паспорт. Впрочем, говорит рэпер, жизнь его бывшего продюсера в стране-агрессора складывается тяжело. И Бардашу даже пришлось живть в каком-то общежитии.

"Я думаю, что да, получил (российский паспорт – Главред). Я не знаю точно. Последнее, что я слышал, что он где-то в каком общежитии там", — подытожи Крупин.

Напомним, ранее советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.

Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.

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