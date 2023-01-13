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Рэпер Канье Уэст тайно снова женился - СМИ

13 января 2023, 15:01
Скандальный 45-летний американский рэпер Канье Уэст тайком от общественности снова вступил в брак.
Канье Уэст
Канье Уэст / cкриншот из видео

Скандальный 45-летний американский рэпер Канье Уэст втайне женился на бывшей сотруднице своего бренда Yeezy − архитектурном дизайнере Бьянке Цензори. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

Журналисты сообщают, что у Уэста и Бьянки недавно была некая свадебная церемония. Однако пока их свидетельства о браке никто не видел.

"Тем не менее, он обращается с ней как с женой. На этой неделе, когда он и Бьянка прибыли в Waldorf Astoria в Бев-Хиллз, на Ye было обручальное кольцо, и нам сказали, что кольцо символизирует его приверженность ей после церемонии", – говорят журналисты.

К слову, в декабре прошлого года Канье выпустил новую песню под названием "Censori Overload" –дань уважения своей новой возлюбленной. Хотя текст не то, чтобы напрямую связывает его с ней, все же есть некоторые возможные подсказки относительно того, почему он хотел провести быструю свадебную церемонию.

Напомним, ранее рэпер и дизайнер Канье Уэст в интервью для подкаста Revolt репер отметил, что свой авторитет, несмотря на слухи и сплетни о нем, он заслужил. И сравнил себя с русским диктатором Путиным.

"Я как молодой Путин. Я дошел до этого, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я – король культуры. На протяжении этих 20 лет. И так будет еще 2000 лет", - уверенно сообщил Уэст.

Позднее семья его бывшей жены, Ким Кардашьян, поддержала Украину в ее борьбе против агрессии РФ.

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