Здесь всех достал не пробегал: Меган Маркл получила обидный "титул" как у Трампа и Канье Уэста

Герцоги Сассекские упорно проигрывают в отчаянной попытке обратить к себе симпатии общественности.

Принц Гарри и Меган Маркл названы нарциссами года из-за их самолюбования в сериале "Гарри и Меган" / ua.depositphotos.com

Герцоги Сассекские выпустили разоблачающий документальный сериал о жизни при британском дворе. И хоть на Netflix документалка под названием "Гарри и Меган" бьет все рекорды по просмотрам, у зрителей она оставляет неприятный осадок.

Дело в том, что сериал позиционировали, как настоящую, правдивую историю принца Гарри и его супруги, которую они рассказывают самостоятельно, опровергая все слухи и домыслы.

В реальности документалка оказался одой тщеславию мятежных герцогов: подробностей и жалоб с их стороны оказалось так много, что даже те зрители, которые изначально относились к Гарри и Меган с симпатией, начали задумываться, а не пора ли Сассекским перестать кататься на лошадке по имени "мы самые несчастные".

Для Меган Маркл сериал стал венцом ее самолюбования, за что известное издание Politico назвало ее "нарциссом года", наравне с такими одиозными личностями как Дональд Трамп, Канье Уэст или Илон Маск.

Как отмечает польская писательница Джоанна Вайс, чью статью издание взяло за основу своей публикации, "даже сочувствующие критики ворчали, что здесь (в сериале - прим. редактора) мало нового, кроме тщеславия". Сама литераторка отмечает - она всегда симпатизировала Сассекским, но чем больше она смотрела документалку, тем сильнее менялось ее мнение о Гарри и Меган. И, увы, не в лучшую сторону.

"Моя естественная симпатия к этой паре начала превращаться в раздражение, и мне пришло в голову, что у эго есть свои пределы", - отмечает Вайс, подчеркивая, что восприятие венценосной пары у общественности значительно изменилось.

Ранее принцессу Евгению Йоркскую, племянницу короля Чарльза III, после публичного выхода заподозрили в беременности - просторный наряд подчеркнул округлившуюся фигуру.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

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