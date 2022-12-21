Еще один королевский малыш: принцессу Евгению после публичного выхода заподозрили в беременности

Шестая внучка королевы Елизаветы II появилась с заметно округлившимся животом.

Принцесса Евгения Йоркская спровоцировала слухи о беременности /princesseugenie

Принцесса Евгения Йоркская, 11 в очереди на британский престол, дочь второго сына (третьего ребенка) королевы Елизаветы II, своим недавним выходом в свет спровоцировала слухи о своей беременности.

Папарацци подловили Евгению и ее супруга, английского бизнесмена Джека Бруксбэнка, по пути в эксклюзивный клуб членов Maison Estelle в Мейфэр.

Принцесса была одета в просторное пальто бренда Max Mara с комбинированным узором "гусиная лапка" и "тартан". Пояс она повязала под грудью, что визуально подчеркнуло ее округлившуюся фигуру.

Евгения Йоркская в сопровождении супруга выглядела крайне счастливой и цветущей. К слову, пара уже воспитывает сына - Огаста Филиппа Хоук Бруксбэнка, которому в феврале исполнится 2 года.

Похоже, новостей о скором пополнении в королевской семье стоит ждать не от принцессы Кэтрин, а от двоюродной сестры ее мужа. Хотя ни Букингемский дворец, ни сама Евгения пока официальных заявлений о беременности не делали.

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна впервые показала лицо своего сына, которого родила в мае 2022 года. Как артистка назвала малыша от репера ASAP Rocky она пока хранит в секрете.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

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