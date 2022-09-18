"Мы все ужасно скучаем по Вам": принцессы Йоркские попрощались с королевой Елизаветой II

Принцессы Беатрис и Евгения посвятили речь королеве Елизавете II / instagram.com/princesseugenie

Принцессы Беатриса и Евгения Йоркские (9 и 11 в очереди на британский королевский престол), дочери третьего ребенка королевы Елизаветы II, посвятили венценосной бабушке трогательную речь.

Внучки покойной королевы были с ней очень близки и не стали стоять в стороне, когда все произносят слова любви и скорби, посвященные монархине. Так на странице Евгении в Instagram появилось послание от лица обеих принцесс к их бабушке.

Кроме того они показали фото из семейного архива, где маленькие Беатрис и Евгения сидят на диване с Елизаветой II и вместе играют с собакой.

"Наша дорогая Бабушка, многое мы не можем выразить словами с тех пор, как Вы покинули всех нас. Были слезы и смех, тишина и болтовня, объятия и одиночество, а также чувство, что мы потеряли Вас навсегда, наша любимая королева и наша любимая бабушка.

Мы, как и многие, думали, что Вы останетесь с нами навсегда. И мы все ужасно скучаем по Вам.

Вы были нашим матриархом, нашим проводником, любящей рукой на наших спинах, которая ведет нас по этому миру. Вы так многому нас научили, и мы навсегда сохраним эти уроки и воспоминания.

А пока, дорогая бабушка, все, что мы хотим сказать, это спасибо. Спасибо, что смешили нас, за ваши приемы, за сбор вереска и малины, за марширующих солдат, за наши чаепития, за утешение, за радость. Вы никогда не узнаете, какое влияние Вы оказали на нашу семью и на многих людей по всему миру.

Мир оплакивает Вас, и дань уважения, которую сейчас оказывают Вам, могла бы заставить Вас улыбнуться. Все эти слова - чистая правда о том замечательном лидере, которым Вы являетесь.

Мы так счастливы, что Вы снова с дедушкой. Прощайте, дорогая бабушка, для нас было честью быть Вашими внучками, и мы так Вами гордимся.

Мы знаем, что наш дорогой дядя Чарльз, король, будет и впредь следовать Вашему примеру, поскольку он тоже посвятил свою жизнь служению.

Боже, храни короля.

С любовью, Беатрис и Евгения", - пишут принцессы о королеве Елизавете II.

Принцессы Беатрис и Евгения с королевой Елизаветой II / instagram.com/princesseugenie

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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