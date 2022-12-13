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Меган Маркл показала обидную пантомиму про королеву Елизавету II

13 декабря 2022, 14:21
Принц Гарри шутки о своей любимой бабушке, родных культуре и традициях не оценил.
Принц Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл вспомнила первую встречу с королевой Елизаветой II / instagram.com/sussexroyal

Netflix выпустил документальный сериал под названием Гарри и Меган о жизни герцогов Сассекских при британском дворе. Как и ожидалось, они были достаточно жесткими в своих высказываниях о венценосных родственниках.

В частности Меган открыто высмеивала традиции, в которых вырос ее супруг. Обычно Гарри поддерживает жену, но тут Маркл переступила всякие границы. Об этом пишет издание Mint.

Бывшая актриса подколола едва ли не единственного человека при дворе, который безоговорочно поддерживал ее и Гарри - покойную королеву Елизавету II. Первую встречу с ней Маркл сравнила с общением с официантами в популярном американском ресторане Medieval Times Dinner and Tournament, стилизованном под средневековье.

Перед первой встречей королевы и Меган, Гарри сообщил невесте, что Елизавету II по этикету необходимо приветствовать реверансом. "Гарри говорит: "Моя бабушка здесь, мы собираемся встретиться с ней после церкви. Ты же умеешь делать реверансы, да?" А я подумала, что это шутка! Теперь я начинаю понимать, что реверанс - великое дело. Я имею в виду, американцы это поймут… У нас есть Medieval Times Dinner and Tournament. Это было так же", - со смехом рассказала Маркл, с кривлянием имитируя реверанс.

Принц Гарри, который в этот момент сидел рядом с женой, обидной пантомимы в адрес любимой бабушки явно не оценил.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

Другие новости:

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