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Испортила все одним поступком: Меган Маркл повторила роковую ошибку принцессы Дианы

22 ноября 2022, 22:38

В Британии пришли в ярость от такого потока оскорблений в адрес королевской семьи.

Принцесса Диана, Меган Маркл
Принцесса Диана, Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Меган Маркл после скандального интервью устроила переполох в Букингемском дворце. Еще много лет тому назад принцесса Диана поплатилась за то, что вынесла сор из избы. Жена принца Гарри тоже осмелилась на такой поступок.

Тем самым необдуманным поступком, что очернил репутацию Маркл, стало ее откровенное интервью. Выставив свои страдания на публику, герцогиня Сассекская сделала только хуже, пишет Marie Claire.

В Британии пришли в ярость от такого потока оскорблений в адрес королевской семьи.

"Ровно так же повела себя и королева людских сердец леди Ди, когда выдала всю подноготную брака с принцем Чарльзом. Развод этой пары и так был неизбежен, а интервью лишь подлило масла в огонь. В обоих случаях между ними и другими членами королевской семьи возникала непреодолимая пропасть" - пишет Marie Claire.

Эксперты считают, что Меган Маркл совершила ошибку, которая будет стоить ей дорогого.

Как ранее сообщали, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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