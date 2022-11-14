"Запомните мои слова": близкая подруга Елизаветы II назвала печальный конец для Меган Маркл и Гарри

Будучи крестной принца Уильяма и доверенным лицом королевы, Сьюзен еще до свадьбы принца в 2018 году пыталась предостеречь мужчину от неправильного выбора.
С первого появления Меган Маркл рядом с принцем Гарри в окружении Елизаветы II почувствовали неладное.
Знаменитая актриса казалась вежливой и милой, но явно отказалась жить по сценарию королевского дворца.
Британцев сразу возмутило поведение Маркл, чем вызвало много гнева. Среди тех, кто не побоялся высказаться о своих опасениях, оказалась и фрейлина Ее Величества, Сьюзан Хасси.
Будучи крестной принца Уильяма и доверенным лицом королевы, Сьюзен еще до свадьбы принца в 2018 году пыталась предостеречь мужчину от неправильного выбора. Фрейлина заявила буквально следующее:
"Это все закончится плачевно. Запомните мои слова", - пишет издание Mirror.
В итоге ее слова оказались пророческими. Многие СМИ уже пишут, что Меган и Гарри могут разорвать свои отношения.
Как ранее сообщали, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
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