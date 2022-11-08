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Принц Гарри и Меган Маркл устроили скандал: вспыли подробности "пожара" в королевской семье

8 ноября 2022, 23:27

Оказывается после женитьбы на Меган Маркл сын короля Чарльза ІІІ поддерживал связь с бывшей любовью.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл устроили настоящий пожар в Англии и королевской семье. Теперь семья Сассексов не может наладить отношения не только с родственниками, но даже в собственном доме.

Как пишет издания New Idea, между супругами кипят страсти из-за особенной женщины в жизни Гарри.

Выяснилось, что после свадьбы герцогиня пристально следила за Челси Дэви, с которой принц встречался семь лет.

После женитьбы на Меган Маркл сын короля Чарльза ІІІ поддерживал связь с бывшей пассией, что приводило брюнетку в ярость.

Со слов инсайдеров издания New Idea, Гарри обращался к Челси, пока писал свою книгу мемуаров, но она не стала ничего комментировать. Об этом узнала Меган, что стало для нее чудовищным ударом.

"Все знают, что он, наверное, женился бы на Челси, если бы она не отказывалась от публичной жизни. Этот факт Меган пытается игнорировать, но знание того, что они общались, делает ее неуверенной в себе", - отмечает источник.

Как ранее сообщали, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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