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Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

Алена Кюпели
29 июня 2023, 14:11 обновлено 29 июня, 14:26
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Олег Винник удалил свои соцсети и решил возвратить средства за концерты.
Олег Винник
Олег Винник решил вернуть деньги за концерты 2021 года/ instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник, который с начала российского вторжения ведет себя, как минимум странно, в очередной раз удивил своих подписчиков постом в Instagram.

Артист, который исчез из социальных сетей, опубликовал пост в котором решил вернуть деньги за свои концерты, которые не состоялись в 2021 году.

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Винник решил вернуть деньги за концерт
Винник решил вернуть деньги за концерт / Instagram/olegvinnik

Отметим, что концерты должны были состоятся еще в 2021 году. Между тем, вернуть за них деньги артист решил только сейчас, два года спустя.

Подписчики артиста разделились на два лагеря: одни пишут, что Винник поступил отвратительно, отсиживаясь в Германии. Другие же радостно реагируют, предвкушая возвращение Винника домой.

Куда пропал Олег Винник

Напомним, что Олег Винник рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз. Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся.

В Сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника. На этот раз, на своем канале на YouTube блогер Беспалов сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Олег Винник живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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Олег Винник
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