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Путинисты Наташа Королева и Тарзан пытались избавится от невестки-стриптизерши - росСМИ

Элина Чигис
19 сентября 2024, 09:08
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Наташа Королева и Тарзан не были в восторге от возлюбленной их сына.
Архип Глушко, Мелисса Фокс
Королева и Тарзан долго не принимали будущую невестку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Сын путинистов Наташи Королевой и ТарзанаАрхип Глушко недавно женился на Мелиссе Фокс, которая раньше была стриптизершей. Звездные родители встретили девушку не лучшим образом.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинисты пытались избавится от Мелиссы не только из-за ее прошлого. Узнав о серьезных проблемах Мелиссы с костями черепа, супруги испытали шок, чтобы исправить положение нижней челюсти, девушке теперь требуется операция. Также известно, что Королева и Тарзан надеялись, что Архип сделает другой выбор, но со временем смирились с возлюбленной сына.

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Российский стоматолог Надия Рамазанова прокомментировала проблему Мелиссы и отметила, что стоимость операции – 200 тысяч рублей.

"Конечно, стоит, потому что тут речь больше не об эстетике. Тут больше речь о здоровье человека, о здоровье зубочелюстной системы. Поскольку то, как мы жуем, то, как двигается нижняя челюсть и то, какой у человека прикус, полностью может говорить о здоровье не только условно зубочелюстной системы, но и мышечного компонента, суставов и здоровья ЖКТ, сердечной мышцы — то есть в целом комплексное здоровье человека", - рассказала Рамазанова.

Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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