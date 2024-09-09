Единственный сын российских артистов-путинистов Наташи Королевой и Тарзана – Архип Глушко совсем недавно женился на своей возлюбленной Мелиссе Фокс. Отметим, ранее девушка работала стриптизершей, а сейчас начала заниматься бьюти-индустрией.
Как рассказал путинист Тарзан росСМИ, поначалу он с женой скептически относились к выбору сына, но со временем все же приняли ее в свою семью. Пара встречалась и жила вместе четыре года до свадьбы и за это время многое поменялось.
"Когда они встретились, никто, я не буду скрывать, этому не был рад сильно. Как-то мы не были к этому готовы абсолютно. У них не было разноцветных кренделей, поблажек, снимали они квартиры, были ограничены в средствах. Специально, не специально, так получилось, они хлебанули, всякое было разное. И прошло четыре года, это очень серьезный срок, в браке столько не живут. Вы знаете, я зауважал этих двух молодых людей, вижу, что они друг на друга положительно влияют. Тогда ворота открылись. Они прошли проверку на стойкость чувств друг к другу", — рассказал Тарзан.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
Вас может заинтересовать:
- Выставил вон: молчун Валерий Леонтьев жестоко выгнал родного отца
- "Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки
- Собирают консилиум врачей: что случилось с Кейт Миддлтон на фоне онкологии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред