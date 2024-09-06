Единственный сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Украины, но предала родную страну, и путиниста-стриптизера Тарзана – Архип Глушко зарабатывает 5 тыс. рублей за урок японского языка.
Российский журналист Антон Беккужев в беседе с пропагандистскими росСМИ заявил, что Архип зарабатывает с помощью уроков.
"Знаю, что Архип работает, он преподает японский. Насколько я знаю, по пять тысяч за занятие. Якобы они сами снимают квартиру, сами себя обеспечивают", — рассказал журналист.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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