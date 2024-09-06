Сын предательницы Королевой преподает уроки японского языка.

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Сын Наташи Королевой начал зарабатывать деньги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_

Единственный сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Украины, но предала родную страну, и путиниста-стриптизера Тарзана – Архип Глушко зарабатывает 5 тыс. рублей за урок японского языка.

Российский журналист Антон Беккужев в беседе с пропагандистскими росСМИ заявил, что Архип зарабатывает с помощью уроков.

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"Знаю, что Архип работает, он преподает японский. Насколько я знаю, по пять тысяч за занятие. Якобы они сами снимают квартиру, сами себя обеспечивают", — рассказал журналист.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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