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"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

Элина Чигис
16 сентября 2024, 22:42
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Путинист Тарзан предпочел любоваться длинноногой блондинкой, а не своей женой.
Наташа Королева, Тарзан
Тарзан занимается живописью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Муж российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Украины, но поддерживает полномасштабное вторжение РФ в ее родную страну, путинист Тарзан нашел новую музу – Олесю Бословяк.

Как сообщают росСМИ, Тарзан нарисовал картину с блондинкой, которая на полотне изображена с конем. Стало известно, что нарисовал Тарзан бывшую участницу группы "Мобильные блондинки" и модель - Олесю Бословяк.

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Пользователи сети убеждены, что девушка позировала мужу Королевой, а значит проводила с ним много времени наедине, о чем и написали множество комментариев:

"Наташа уже в курсе, что Сережа с такой красоткой время проводил? Она же ему позировала однозначно";

"Эффектная женщина, а Тарзан – отличный художник";

"На месте Королевой я бы закончила с этими музами".

Новая картина Тарзана
Новая картина Тарзана / фото: скрин instagram.com/tarzan___official/

Кто такой Сергей Глушко (Тарзан)?

Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.
Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".

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Отметим, Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

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