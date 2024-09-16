"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

Путинист Тарзан предпочел любоваться длинноногой блондинкой, а не своей женой.

https://stars.glavred.info/natasha-uzhe-v-kurse-putinist-tarzan-publichno-zasvetil-svoyu-novuyu-muzu-10597628.html Ссылка скопирована

Тарзан занимается живописью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Муж российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Украины, но поддерживает полномасштабное вторжение РФ в ее родную страну, путинист Тарзан нашел новую музу – Олесю Бословяк.

Как сообщают росСМИ, Тарзан нарисовал картину с блондинкой, которая на полотне изображена с конем. Стало известно, что нарисовал Тарзан бывшую участницу группы "Мобильные блондинки" и модель - Олесю Бословяк.

видео дня

Пользователи сети убеждены, что девушка позировала мужу Королевой, а значит проводила с ним много времени наедине, о чем и написали множество комментариев:

"Наташа уже в курсе, что Сережа с такой красоткой время проводил? Она же ему позировала однозначно";

"Эффектная женщина, а Тарзан – отличный художник";

"На месте Королевой я бы закончила с этими музами".

Новая картина Тарзана / фото: скрин instagram.com/tarzan___official/

Кто такой Сергей Глушко (Тарзан)? Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.

Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".

Тарзан - последние новости по теме

Отметим, Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред