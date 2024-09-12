Путинистка Королева вызверилась из-за простых родителей невестки-стриптизерши

Певица-путинистка Наташа Королева, которая поддерживает террористическую политику Путина против Украины и вторжение в страну, рассказала о том, как подставили родителей ее невестки.
По словам предательницы, журналисты ворвались в дом к родителям ее невестки. Звезда возмутилась таким поведением и потребовала оставить сватов в покое, пишут пропагандистские СМИ.
"Хочу обратиться к неуважаемым журналистам, которые сегодня под вымышленным предлогом ворвались в квартиру к родителям Мелиссы и начали пытаться выводить их на какие-то разговоры, снимали скрытыми камерами, гонялись за маленьким братом моей невестки. Ребята, вы чего, больные? У вас совсем все плохо с психикой? Вы из первых уст получили всю информацию. Зачем вы лезете в жизнь простых людей, которые просто не готовы к публичному вниманию? Наша семья все вам честно все рассказала. Прекратите это, не лезьте к ним", — высказалась артистка.
Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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