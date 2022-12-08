"Пташка" Полищук показала редкое фото красавчика-брата

Украинская парамедик Екатерина Полищук, которая служит в гарнизоне "Госпитальеры" под позывным 'Пташка', была освобождена из российского плена 21 сентября.
С тех пор 21-летняя девушка занимается восстановлением физического и психологического здоровья, принимает участие в благотворительных концертах и активно волонтерит.
О личном Пташка рассказывает мало и неохотно, однако недавно на своем канале в Telegram она показала редкое фото своего брата - сэлфи, которое они вместе сделали в автомобиле.
"Похожи ли мы с братом? И да, с днем ангела меня", - подписала снимок Екатерина.
Подписчики парамедика отмечают, что больше всего у брата и сестры похожи глаза - такие же голубые, глубокие и добрые. Также фанатам Пташки пришлась по душе внешняя привлекательность молодого человека.
Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.
Также популярный телеведущий Данэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.
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