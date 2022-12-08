"Пташка" Полищук показала редкое фото красавчика-брата

Парамедик с Азова поддерживала боевой дух товарищей своим чистым пением. Теперь она вдохновляет соотечественников своим примером мужества.

Екатерина 'Пташка' Полищук показала, как выглядит ее брат / t.me/ptahosavrik

Украинская парамедик Екатерина Полищук, которая служит в гарнизоне "Госпитальеры" под позывным 'Пташка', была освобождена из российского плена 21 сентября.

С тех пор 21-летняя девушка занимается восстановлением физического и психологического здоровья, принимает участие в благотворительных концертах и активно волонтерит.

О личном Пташка рассказывает мало и неохотно, однако недавно на своем канале в Telegram она показала редкое фото своего брата - сэлфи, которое они вместе сделали в автомобиле.

"Похожи ли мы с братом? И да, с днем ангела меня", - подписала снимок Екатерина.

Подписчики парамедика отмечают, что больше всего у брата и сестры похожи глаза - такие же голубые, глубокие и добрые. Также фанатам Пташки пришлась по душе внешняя привлекательность молодого человека.

Екатерина 'Пташка' Полищук очень похожа внешне на своего брата / t.me/ptahosavrik

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также популярный телеведущий Данэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

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