"Просто испортил Новый год всем": Ивана Дорна россияне "закидали грязью" за концерт

Скандально известный украинский поп-певец Иван Дорн все-таки выступил перед гражданами страны-агрессора РФ на индонезийском курорте Бали в новогоднюю ночь. Как пишут в комментариях под публикацией артиста, он выступал в заведении KLAPA Beach Club.
Оказалось, что в течение января в нем запланированы выступления скандально известных русских артистов ‒ стендапера Нурлана Сабурова, который насмехался над укранками, рэпера-путиниста Василия "Басты" Вакуленко, рэпера Алишера Моргенштерна и многих других.
Концерт Дорна активно рекламировался на местных русскоязычных площадках Бали. Правда, балованным россиянам выступление Дорна не понравилось.
"Это было ужасно! Если ты прилетел на Бали и взял деньги, пожалуйста отработай их, а не включай никому неизвестные песни и молчи под фанеру. Ты просто испортил Новый год всем тем, кто хотел кайфануть под тебя", ‒ написали они в коментах.
Некоторые украинцы решили макнуть Дорна лицом в грязь и напомнили ему, что чуть ли не прямо перед его концертом страна-агрессор РФ в очередной раз обстреляла Украину.
"Нормально во время концерта не сказать ни слова о войне? Нормально после масштабных обстрелов, кучи смертей и страданий продолжать скакать перед россиянами?" – говорится в одном из сообщений.
Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.
В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.
До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.
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