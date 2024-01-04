"Просто испортил Новый год всем": Ивана Дорна россияне "закидали грязью" за концерт

Украинский певец Иван Дорн, анонсировавший выступление на индонезийском курорте Бали в новогоднюю ночь, таки выступил перед россиянами.

https://stars.glavred.info/prosto-isportil-novyy-god-vsem-ivana-dorna-rossiyane-zakidali-gryazyu-za-koncert-10530527.html Ссылка скопирована

Иван Дорн на Новый год дал концерт перед россиянами на Бали, но не преуспел / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известный украинский поп-певец Иван Дорн все-таки выступил перед гражданами страны-агрессора РФ на индонезийском курорте Бали в новогоднюю ночь. Как пишут в комментариях под публикацией артиста, он выступал в заведении KLAPA Beach Club.

Оказалось, что в течение января в нем запланированы выступления скандально известных русских артистов ‒ стендапера Нурлана Сабурова, который насмехался над укранками, рэпера-путиниста Василия "Басты" Вакуленко, рэпера Алишера Моргенштерна и многих других.

Концерт Дорна активно рекламировался на местных русскоязычных площадках Бали. Правда, балованным россиянам выступление Дорна не понравилось.

видео дня

"Это было ужасно! Если ты прилетел на Бали и взял деньги, пожалуйста отработай их, а не включай никому неизвестные песни и молчи под фанеру. Ты просто испортил Новый год всем тем, кто хотел кайфануть под тебя", ‒ написали они в коментах.

Некоторые украинцы решили макнуть Дорна лицом в грязь и напомнили ему, что чуть ли не прямо перед его концертом страна-агрессор РФ в очередной раз обстреляла Украину.

"Нормально во время концерта не сказать ни слова о войне? Нормально после масштабных обстрелов, кучи смертей и страданий продолжать скакать перед россиянами?" – говорится в одном из сообщений.

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

Другие новости об Иване Дорне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.