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Решил не стесняться: "беглец" Иван Дорн собрался выпускать русскоязычный альбом

Дмитрий Видоменко
13 декабря 2023, 18:14
Известный украинский музыкант Иван Дорн готовится к выпуску альбома под названием Dorndom - с песнями на русском языке.
Дорн, россия
Иван Дорн записал "русский" альбом уже давно, но собрался выпускать только сейчас / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский поп-певец и кумир продвинутых хипстеров Иван Дорн (который, однако, с началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину пребывает за границе и на Родину ‒ ни ногой) решил выпустить свой очередной русскоязычный альбом (под названием Dorndom). Видео с процесса сведения пластинки он выложил на своем Telegram-канале.

"Скоро будет", – по-русски произнес певец на видео.

Альбом Дорн записал еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину и планировал выпустить в мае 2022 года. По понятным причинам, тогда артист выпуск отменил и даже говорил, что вообще не будет выпускать русские песни. Но, как видно, сейчас Дорн вспомнил свой самый главный хит "Стыцамен", верней, шляг-строчку из него "Не надо стесняться", и слукавил.

видео дня

Более того, артист оставил у себя в канале ссылку на российское медиа, которое анонсировало выход его альбома.

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Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

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Иван Дорн новости шоу бизнеса война России и Украины
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