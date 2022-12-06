Пропагандисты выдвинули Галкину обвинение: Пугачева с семьей получили гражданство Израиля незаконно

Российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева с их детьми перебрались в Израиль в знак несогласия и осуждения военной политики РФ. Такую возможность пара имела из-за еврейских корней комика.
СМИ сообщают, что звездная чета даже получила паспорта на правах репатриантов. Благополучие Пугачевой и Галкина, которое не пошатнулось с выездом из России, раздражает ура-патриотов, которые ищут способ насолить несогласным артистам.
Так Галкина объявили иностранным агентом, а теперь пытаются доказать, что гражданство Израиля он и его семья получили незаконно. РосСМИ "разносят" псевдорасследование одного из пророссийских журналистов, согласно которому паспорта Земли обетованной у Пугачевой и Галкина нужно отобрать, а самих артистов выслать из страны.
Главным аргументом в пользу лишения Пугачевой и Галкина гражданства называют тот факт, что звездная пара венчалась по христианским законам. Это значит, что комик - крещенный, а не иудей.
Это событие в жизни пары может расцениваться властями Израиля, как вероотступничество, что автоматически лишает Галкина и его супруги (у которой, к слову, нет иудейских корней) любых прав репатриантов.
Так пропагандистские СМИ обвиняют иноагента и его семью в незаконном получении документа чужой страны. Сами знаменитости это расследование пока не комментируют.
Напомним, Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собой. После одного из выступлений к нему подошла зрительница из Украины и подарила артисту платочек с патриотическими надписями на украинском языке.
Также стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.
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