"Пропагандисты беснуются от убогости": Барских высказался о своем "концерте" в России

Певец отреагировал на наглый фейк о своем выступлении для граждан страны-агрессора.
В РФ выдали бестолковый фейк о Максе Барских, который с начала полномасштабной войны России против Украины прекратил все связи со страной-агрессором.
Некоторые русские никак не могут пережить, что Барских от них отказался. Так, в Санкт-Петербурге появились афиши, на которых сказано, что украинский певец Макс Барских якобы даст концерт 26 августа.
"Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!", - процентировал приходящее в РФ Макс Барских.
Ранее певица Анна Семенович высказала свое мнение об украинских артистах, которые больше не хотят выступать в России. Она в ярости от решения Макса Барских.
Читайте такжеБарских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из ХерсонаТакже мы сообщали, что российская певица Ольга Кормухина посыпала оскорблениями в сторону Макса Барских, который послал РФ вслед за кораблем.
Читайте также:
- "Смывают свою родину глубоко на дно": Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФ
- Макс Барских презентовал новую патриотическую песню: фанаты в восторге
- Желаю охраны на концертах: российский телеведущий открыто угрожает Максу Барских расправой