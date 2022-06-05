"Пропагандисты беснуются от убогости": Барских высказался о своем "концерте" в России

Барских высказался о своем "концерте" в России / скриншот

В РФ выдали бестолковый фейк о Максе Барских, который с начала полномасштабной войны России против Украины прекратил все связи со страной-агрессором.

Некоторые русские никак не могут пережить, что Барских от них отказался. Так, в Санкт-Петербурге появились афиши, на которых сказано, что украинский певец Макс Барских якобы даст концерт 26 августа.

"Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!", - процентировал приходящее в РФ Макс Барских.

Ранее певица Анна Семенович высказала свое мнение об украинских артистах, которые больше не хотят выступать в России. Она в ярости от решения Макса Барских.

Читайте такжеБарских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из ХерсонаТакже мы сообщали, что российская певица Ольга Кормухина посыпала оскорблениями в сторону Макса Барских, который послал РФ вслед за кораблем.

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