"Это все, что нам предложила Украина": забытая всеми певица Кормухина набросилась на Барских

забытая всеми певица Кормухина набросилась на Барских / соцсети

Российская певица Ольга Кормухина посыпала оскорблениями в сторону Макса Барских, который послал РФ вслед за кораблем.

Судя по всем, из-за недостатка внимания к ее персоне, она заявила, что Барских не стоит внимания россиян.

"Я не знаю, какой толк от Макса Барских. Его же можно соплей перешибить. Я, женщина, задавлю его одной своей энергетикой. Какое-то вертлявое, непонятное нечто. То ли парень, то ли девушка - бесполое существо", - цитирует Стархит Кормухину.

61-летняя певица не остановилась и на этом. Тот факт, что талантливого украинского певца боготворили россияне она назвала "навязыванием".

Читайте такжеПослал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билеты"И большинство их артистов такие. А другая половина - нацики, брутальное, агрессивное мясо. Это все, что нам предложила Украина в качестве примера, на который следовало равняться массам. Вот такое "искусство" навязывалось публике. И на них равнялись многие уехавшие звезды", - заявила она.

Стоит напомнить, что Кормухина не единственная, кто агрессивно отнеслась к решению Барских сжечь мосты с Россией. Ранее певица Анна Семенович высказала свое мнение об украинских артистах, которые больше не хотят выступать в России.

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