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"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян

30 марта 2022, 13:04

Певица считает, что в РФ "достаточно талантливых артистов".

Семенович вывсказалась об отказе Барских выступать в России / соцсеты

Российская певица Анна Семенович высказала свое мнение в адрес украинских артистов, которые больше не хотят выступать в России.

По мнению артистки, решение Макса Барских и других украинских певцов, которые больше не сотрудничают с РФ, "некрасивое".

"Есть артисты, которые очень некрасиво поступили и перешли в прямые оскорбления, что недопустимо. Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показала свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души", – передает слова Семенович "Стархит".

Напомним, украинский певец Макс Барских решил не возвращать россиянам деньги за билеты на его концерт, которые были приобретены в России. Средства певец направит на гуманитарную помощь Украине.

Читайте такжеМакс Барских разнес россиян за концерт в "Лужниках" и обьяснил, почему они навсегда останутся рабамиНапомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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война в Украине Макс Барских Анна Семенович
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