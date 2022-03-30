"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян

Семенович вывсказалась об отказе Барских выступать в России / соцсеты

Российская певица Анна Семенович высказала свое мнение в адрес украинских артистов, которые больше не хотят выступать в России.

По мнению артистки, решение Макса Барских и других украинских певцов, которые больше не сотрудничают с РФ, "некрасивое".

"Есть артисты, которые очень некрасиво поступили и перешли в прямые оскорбления, что недопустимо. Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показала свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души", – передает слова Семенович "Стархит".

Напомним, украинский певец Макс Барских решил не возвращать россиянам деньги за билеты на его концерт, которые были приобретены в России. Средства певец направит на гуманитарную помощь Украине.

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