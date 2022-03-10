Послал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билеты

Деньги певец отдаст на гумпомощь Украине.
Украинский певец Макс Барских решил не возвращать россиянам деньги за билеты на его концерт, которые были приобретены в России.
Средства певец направит на гуманитарную помощь Украине. Соответствующий скриншот с ответом артиста на вопрос, будут ли возвращены деньги, был обнародован на одном из харьковских Telegram-каналов.
Когда россияне обращаются в кассы, чтобы вернуть деньги за билеты, там им отвечают, что организатор не предоставил средства для возврата покупателям.
Сам Барских в комментариях, отвечая на вопрос, вернут ли деньги за билет, посылает россиян вслед за российским военным кораблем.
"Они (деньги – ред.) пойдут на гуманитарную помощь Украине", – отметил певец.
Напомним, ранее легендарный рок-музыкант, лидер групп "Ляпис 98", BRUTTO и Drezden Сергей Михалок в крайне яростной и ожесточенной форме обратился к военнослужащим Беларуси. Сергей Михалок прямо говорит – пока с территории Беларуси идет обстрел Украины российскими ракетами, такая ситуация – позор чистой воды.
Ранее сообщалось, что украинская певица Наталья Могилевская находится в Киеве во время войны в Украине. Она рассказала, что вместо сольных концертов на сценах из-за боевых действий вынуждена петь в метро, где скрывается во время воздушной тревоги.
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