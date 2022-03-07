"Защитники Беларуси – трусы и сообщники нацистов": Михалок яростно обратился к беларусским военными

Сергей Михалок / УНИАН

Легендарный рок-музыкант, лидер групп "Ляпис 98", BRUTTO и Drezden Сергей Михалок в крайне яростной и ожесточенной форме обратился к военнослужащим Беларуси. Видеообращение музыкант выложил на YouTube.

"Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор! Если бы настоящие офицеры, когда-то бывшие элитой РБ, о таком узнали, совсем скоро они [выбили, нецензурно - Главред]бы со своей территории всех русских оккупантов. Ни одна ракета не полетела бы из Беларуси, даже если для этого офицерам пришлось бы погибнуть", ‒ сказал он.

Михалок прямо говорит - пока с территории Беларуси идет обстрел Украины российскими ракетами, такая ситуация - позор чистой воды.

"Слушайте сами и распространяйте. Пусть Беларусь знает, что ее защитники – трусы и сообщники нацистов, а не военная элита. Если кто-то хочет стать таковой, начинайте с ракет. Пока идут обстрелы, это позор всего государства", ‒ сказал музыкант.

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Напомним, ранее Сергей Михалок призвал белорусских военных ни в коем случае не воевать против Украины.

"Беларусы. Трусы, предатели Родины. Лукашенко сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два презерватива используют территорию Беларуси ‒ для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно в нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. Сейчас происходит еще более страшное. Сейчас хотят послать на верную смерть наших воинов, — заявил он.