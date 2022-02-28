"Бегите, черт возьми, в леса. Сидите и дома бухайте": Михалок эмоционально обратился к военным Беларуси

Сергей Михалок / УНИАН

Легендарный рок-музыкант, лидер групп "Ляпис 98", BRUTTO и Drezden Сергей Михалок призвал белорусских военных ни в коем случае не воевать против Украины. Именно такое обращение он опубликовал в Instagram.

"Беларусы. Трусы, предатели Родины. Лукашенко сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два презерватива используют территорию Беларуси ‒ для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно в нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. Сейчас происходит еще более страшное. Сейчас хотят послать на верную смерть наших воинов, — заявил он.

Также музыкант добавил, что украинская армия сейчас ‒ самая сильная в мире.

"Им рассказывают о каких-то нацистах, какой-то долг. Они все умрут, потому что армия Украины – ВСУ – самая сильная в мире. Все, кто сюда приедет, будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. Пока не поздно, я призываю саботировать все приказы. Бегите, черт возьми, в леса. Сидите и дома бухайте. Это преступление перед Господом Богом. Куда вы лезете? Одумайтесь, пока не поздно! – говорит музыкант.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что жители республики Беларусь в городе Жлобино Гомельской области в районе 2 часов ночи 28 февраля услышали звуки истребителей, которые летели в направлении Украины.

В одном из гомельских районов люди жалуются, что не могут спать из-за гудения самолетов и вертолетов.

При этом в соцсетях жители белорусской республики пишут, что также слышат звуки масштабной группы вертолетов в районе города Речица под Гомелем, неподалеку от воинской части.